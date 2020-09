Kostenpflichtiger Inhalt: Feuer ausgebrochen : Halle brennt: Großeinsatz in Keeken

Die Rauchsäule, die aus dem Dach der Firma Metallbau Schwedler in Keeken empor stieg, war bis nach Uedem zu sehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Mit 60 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zu einem Brand in Keeken ausgerückt. In der Halle eines Metall verarbeitenden Betriebs war das Feuer aus unbekannter Ursache ausgebrochen. Beträchtlicher Schaden.