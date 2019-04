Verein „Aus Straelen“ : In Straelen gewonnen

Straelen Auf dem Straelener Marktplatz sind beim Frühlingserwachen die drei Gewinner der Kalenderaktion gezogen worden. Der Verein „Aus Straelen“ hatte erstmalig zum Jahresende eine neuen Jahreskalender mit allen Terminen rund um Straelen herausgegeben.

Mit der Teilnahmekarte auf der Rückseite wurde jedem Besitzer eines Kalenders die Teilnahme an der Verlosung ermöglicht. Der 1. Preis, Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro, ging an Claudia Dellbeck, vertreten durch ihren Sohn, der 2. Preis, Einkaufsgutscheine im Wert von 250 Euro, an Ingeborg Vossen und der 3. Preis, Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro, an Manuel Bongartz (nicht auf dem Foto). Es gratulierten die Vorstandsmitglieder Marta Sommerkamp, Klaudia Werdin und Wijo Wertenbroch.