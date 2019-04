Ortseingang Pont : Antoniushäuschen in neuem Glanz

Die Einsegnung übernahm Pfarrer Peter Hennesen unter großer Anteilnahme der Bruderschaft und einiger Bürger. Foto: Johannes Schmitz

Pont Das Antoniushäuschen am Ortseingang von Pont war im Laufe der Jahre renovierungsbedürftig geworden. Die aufwendige Renovierung mit neuem Dachstuhl und Anstrich hatte die Bruderschaft übernommen. Dabei hatte sich besonders Egbert Schimke engagiert, der seine häufige Alleinarbeit so begründete: „Hier in das Häuschen passt sowieso nur einer rein.“ Nun sieht es wieder wie neu aus und wurde neu eingesegnet.

