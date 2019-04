Issum : Der Förderverein startet in die Mühlen-Saison

Issum Beim Vorstand des Fördervereins Herrlichkeitsmühle Issum standen bei der Mitgliederversammlung die Zeichen auf Veränderung. Der langjährige erste Vorsitzende Heinz Friedrich Voortmann stellte sich nicht zur Wiederwahl zur Verfügung.

Nach gut 13 Jahren in der erfolgreichen Vereinsführung gab er den Staffelstab an den bisherigen zweiten Vorsitzenden Herbert Feykes ab. Zum ersten Vorsitzenden wurde Feykes ohne Gegenstimme gewählt, zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Ernst Brinkmann ohne Gegenstimme gewählt. Als Abschiedsgeschenk gab es für Voortmann ein Karton-Modell der Mühle aus eigener Fertigung im Namen des Vorstandes. Voortmann hat in den zurückliegenden Jahren die technische Instandhaltung und Erweiterung der nun 250 Jahre alten Mühle begleitet.

Unter dem Mühlenwall verbirgt sich nun eine behindertengerechte Sanitäreinrichtung und eine kleine Küche, in einem Anbau an der Mühlen Terrasse können jetzt ebenerdig die Gerätschaften untergebracht werden. Das Windmahlwerk erhielt eine Lichtvorrichtung nach altem Vorbild, die Kappe kann nun kinderleicht in den Wind gedreht werden. Die Bremse am großen Kammrad wurde instandgesetzt. Standesamtliche Hochzeiten sind in Verbindung mit dem Standesamt Issum möglich.