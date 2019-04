Einkehrtag in Straelen : 70 Schützen im Gemeindehaus

Einkehrtag in Straelen

Straelen Zum Einkehrtag trafen sich 70 Mitglieder der Schützenbruderschaften der Pfarrei St. Peter und Paul. In der Hl. Messe in der Pfarrkirche predigte Präses Pfarrer Ludwig Verst über die verlorenen Söhne und den barmherzigen Vater.

Nach dem Frühstück im Gemeindehaus, das fleißige Frauen und Männer des Hofstaates der Antoniusbruderschaft zubereitet hatten, hielt Hans Pierkes einen Vortrag mit Fotos über die Kapellen, Bildstöcke und Wegkreuze in der Pfarrei. Er würdigte die Glaubenszeugnisse, die mit diesen Zeichen am Weg verbunden sind, und er ermutigte, sie auch in Zukunft als wichtige Kulturdenkmäler zu pflegen und sich dort zum Gebet zu versammeln. Der Vorsitzende des Stadtbundes, Winfried Schoenmackers, bedankte sich bei Pierkes für den interessanten Vortrag.