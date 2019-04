Straelen : 50 neue Gießkannen für die Straelener Friedhöfe

So sehen sie aus, die neuen Gießkannen. Dietmar Maaßen von der Friedhofsverwaltung bedankte sich bei Karola und Manfred Gatzweiler. Foto: Stadt Straelen

Straelen Die Rheinische Treuhandstelle für Dauergrabpflege GmbH Köln und das Blumenhaus Gatzweiler spendieren den Besuchern der Friedhöfe am Ostwall, an der Bergstraße in Herongen und in Niederdorf insgesamt 50 neue Gießkannen.

