Schulaktion in Geldern : Schüler zeigen Maler Peter Busch ihre Kunstprojekte

Schulaktion in Geldern

Geldern Ein Projekt der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) stand unter dem Motto „Große Leute treffen kleine Leute“. Den Beginn machten Kinder aus der Kita St. Martin, die während der Umbauphase des Kindergartens in Veert als „Untermieter“ im Gebäude der GSS untergekommen sind.

Dank der Planung durch die Lehrerin Claudia Pickers konnten die Kinder einen fröhlichen Vormittag zusammen mit Schülern der zehnten Klasse verbringen. Unter Anleitung der Sozialpädagogin Angelika Hetzel wurden Tierformen aus Ton ausgestochen, in die die Kinder Blumensamen einarbeiteten. Wenn diese Teile dann eingepflanzt werden, entwickeln sich bunte Blumen aus den Tontierchen. Mit den Zehntklässlern bemalten die Kinder zudem Tüten mit Frühlings- und Ostermotiven, in die sie die Tontierchen verpackten, um sie den Kindern aus den anderen Kita-Gruppen als Geschenk mitzubringen.

Am letzten Schultag vor den Ferien kam es zu einer besonderen Begegnung in der Schule. Dazu waren die Gelderner Künstlerinnen Rosa Gabriel und Monika Bänsch sowie der Künstler Peter Busch eingeladen. Zusammen mit den Hauptschülern hatten sie immer wieder Projekte gestaltet, die eine Bereicherung für den Schulalltag darstellten. Stellvertretend sei hier das Ende vorigen Jahres mit Rosa Gabriel durchgeführte „Engelprojekt“ angeführt. Leider konnte nur Peter Busch der Einladung folgen. Somit war er sozusagen „Hahn im Korb“, als die Schülerinnen Marie Gramoll, Josephine Terhoeven und Anna-Lena Jasmer dem Gelderner Künstler ihre kunstvoll bemalten Eier vorstellten. Die mit biblischen Motiven versehenen Gipseier sowie das mit Küken bemalte, in einzelne Scherben zerlegte Straußenei wurden von Busch hoch gelobt.