ARG-Treff in Straelen : Bericht über Indien-Reise

ARG-Treff in Straelen

Straelen (RP) Der Senioren-Treff im April, zu dem die Alten- und Rentner-Gemeinschaft (ARG) eingeladen hatte, begann mit einem Gottesdienst, den Kaplan Francis mit den 60 Besuchern feierte. Es war übrigens der Gedenktag des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der von den Nazis am 9. April 1945 ermordet wurde.

Im Gemeindehaus St. Peter und Paul in Straelen erfreute das ARG-Team die Gäste mit einer einladenden Kaffeetafel. In einer eindrucksvollen Bilderschau mit ausführlichen Erläuterungen berichteten Marita Rattmann aus Auwel-Holt und Elisabeth Peun aus Straelen von den Aktivitäten der beiden Lepra-Gruppen, die die Betreuung von Leprakranken in Indien seit etwa 50 Jahren unterstützen.