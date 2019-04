Trommlerkorps Wachtendonk : Jahreshauptversammlung des Tambourcorps’ „Frei-Weg“

Wachtendonk Die Jahreshauptversammlung des Tambourcorps’ „Frei-Weg“ Wachtendonk fand im Vereinslokal Hermanns Treff statt. Nachdem die 1. Vorsitzende Sabrina Kretz besonders das Ehrenmitglied Franz-Josef Bodden sowie die aktiven und passiven Mitglieder begrüßt hatte, wurde eine Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder eingelegt, in der besonders an Ehrenmitglied Wilfried Thomassen gedacht wurde.

Die 1. Schriftführerin Nina Gerrits verlas das Protokoll zur Jahreshauptversammlung 2018, gefolgt durch den Kassenbericht des 1. Kassierers, Dietmar Peeters. Den ausführlichen Corpsführerbericht gab 1. Major Daniel Bodden. Für 50-jährige passive Mitgliedschaft wurden Victor Dreesen und Karl-Heinz Hinte geehrt. Nach den Ehrungen wurde der erweiterte Vorstand neu gewählt. Als 2. Vorsitzende wurde Marion Kammann wiedergewählt, die 2. Kassiererin bleibt Monika Hoffmann, 2. Schriftführerin bleibt Eva Elsemann, und als Jugendsprecherin wurde Nicole Wißfeld ebenfalls wiedergewählt. Thorsten Müncks wurde als 2. Major bestätigt. Im nächsten Tagesordnungspunkt ging Daniel Bodden auf die anstehenden Termine für 2019 ein. Sabrina Kretz beendete die Jahreshauptversammlung und bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Erscheinen. Mitmachen kann, wer zwischen acht und 99 Jahre alt ist, Teil einer tollen Gemeinschaft werden will und Interesse hat, ein Instrument zu erlernen. Die Proben sind mittwochs von 19 bis 20 Uhr (Gesamtprobe) oder freitags von 15 bis 17 Uhr (Flötenjugendprobe). Kontakt per Mail an tc-freiweg@web.de oder telefonisch bei Marion Kammann, Telefon 0157 85894775.