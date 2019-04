Angebot der Familienbildungsstätte : Schöne Tage auf Langeoog verbracht

Geldern Die Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer verbrachte in der ersten Aprilwoche mit Müttern und Vätern mit Kindern von einem bis sechs Jahren Familienbildungsurlaub auf Langeoog. Einfach mal raus aus dem Alltag und sich mit Vollpension verwöhnen lassen.

Ob Spiele am Strand, Kreativangebote für die ganze Familie, eine Radtour zur Meierei, Schwimmen im Meeresgezeitenbad oder das gemütliche Beisammensein mit einem guten Gespräch: Für jeden war was dabei. „Nächstes Jahr fahren wir gerne wieder nach Langeoog“, so war das Fazit der Teilnehmer.