Issum : Mia Giesen und Julius Kamann sind neue Schulschachmeister

Für die Sieger gab es am Ende eines spannenden Schach-Wettkampfs Urkunden und Pokale. Foto: Wolfgang Buhren

Issum Auch 2019 wurden an der Brüder-Grimm-Schule wieder die neuen Schulschachmeister gesucht. Von Januar bis April spielten 39 Schüler der Schule an sieben Spieltagen in einer Grand-Prix-Wwertung nachmittags um die Titel.

Bei diesem Modus wurden von sieben Spieltagen jeweils die vier besten Ergebnisse gewertet.

Für einige Zweitklässler war es ihr erstes Turnier, und entsprechend groß war natürlich die Anspannung vor dem ersten Spiel. Während sich an den ersten Spieltagen die „alten Hasen“ noch immer am Brett durchsetzen konnten, wurde es von Spieltag zu Spieltag immer schwieriger für die Viertklässler, die jüngeren Gegner zu besiegen. So gab es dann auch so manche Überraschungen an den Brettern. Jeder Teilnehmer konnte mal gewinnen und viel Erfahrung mitnehmen. Fairplay wurde bei allem Ehrgeiz immer groß geschrieben.

Wie in den vergangenen Jahren konnten sich aber am Ende die Viertklässler ganz knapp durchsetzen. Neuer Meister wurde Julius Kamann, Klasse 4a, knapp dahinter Mats Prang, Klasse 3b, und Dritter Felix Schneider Klasse, 4a. Bei den Mädchen siegte Mia Giesen, Klasse 4a. Zweite wurde Valentina Dammers, Klasse 4b, und der dritte Platz ging an Melody Tsui, Klasse 4c.