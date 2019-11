Freizeit in Geldern : 50 Jahre Zusammenhalt der Kegelbrüder

Seit 50 Jahren gibt es den Kegelclub „Auf die Damen“ in Geldern. Das Goldjubiläum wurde in der Gaststätte „Schwarzes Pferd“ gefeiert. Foto: Kegelclub

Geldern Der Gelderner Kegelclub „Auf die Damen“ feierte in der Gaststätte „Schwarzes Pferd“ im Rahmen einer Feierstunde, sein 50-jähriges Bestehen. Genau am 25. Oktober 1969 traf man sich zum ersten Mal in der Gaststätte „Schwantgen“ zu einem netten Kegelnachmittag.

