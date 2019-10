Realschule An der Fleuth : Die besten Sportler des Jahrgangs ausgezeichnet

Nick Ernst, Luca Hendeß, Kevin Kapobel, Linda Oomen, Adele Capra. Foto: Schönherr

Geldern Bei den Thementagen Sport ermittelte die Realschule An der Fleuth die besten Sportler und Sportlerinnen des Jahrgangs acht. Insgesamt konnte das Deutsche Jugendsportabzeichen in Gold zehnmal, das Sportabzeichen in Silber neunmal und das bronzene Abzeichen siebenmal vergeben weren.

