Schulleben : Schüler gehen auf Tour in London

Aldekerk Für neun Oberstufenschüler des Projektkurses Englisch der Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk hieß es im Oktober „London calling“.

Zu den berühmten Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel Tower Bridge, Tower, London Eye, Trafalgar Square, National Gallery, Houses of Parliament, Big Ben, 10 Downing Street und Buckingham Palace hatten sie – selbstverständlich in englischer Sprache – arbeitsteilig allerhand Wissenswertes zusammengestellt.

Bevor aber englischer Boden betreten wurde, ging es zunächst zum Flughafen. Die spannende Reise begann mit einem Flug von Düsseldorf nach London-Gatwick. Dort galt es bereits die erste Hürde zu nehmen und mit dem öffentlichen Nahverkehr das zentral gelegene Hostel in der New Kent Road ausfindig zu machen.

In diesem weltberühmten Freilufttheater können die Zuschauer zu erschwinglichen Preisen stehend unter freiem Himmel Theateraufführungen genießen. Der beeindruckende Theaterbesuch war ein ganz besonderes Erlebnis – nicht nur, weil Shakespeare im Zentralabitur Nordrhein-Westfalen zum Pflichtkanon gehört. Den Klassiker einmal live in englischer Sprache zu erleben, war schon sehr eindrücklich.

Die schönen Tage in London vergingen leider viel zu schnell, und so hörte man während der Rückreise immer wieder ein „I will come back“ von Seiten der engagierten Schüler.