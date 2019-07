Fußball : Straelens Reserve peilt den Klassenverbleib an

Obere Reihe v.l.n.r.: Marcel Blaschkowitz (Trainer) Maxime Dechange, Louis Genego, Ali Irgat, Luca Lockweg, Diyan Mollov, Tim Bessler, Janenn Pakiyanathar, Modeste Damadu, Martin sekela, Milan Bratic. Sitzende v.l.n.r.: Anyahiechi White Chuku, Christian Salentijn Lukas Eickhoff, Ferdin Kurteshi, Martia Tabei, Farhad Mohamadi, Mwira Lungu, Riadh Masri, Robson, Mohmound Ibrahim: Es fehlen: Marcel Peters (Co-Trainer), Ylle Dresh, Umit Duya, Hüseyin Irgat, Camara Kessery, Slawa Li, Nejat Kurteshi, Max Oberheim. . Foto: Klaus Schopmans

Straelen Mit dem neuen Trainer Marcel Blaschkowitz startet die Zweitvertretung in die Spielzeit. Die Vorbereitung verlief durchwachsen.

Nach vierjähriger Abwesenheit hat die Zweitvertretung des SV Straelen wieder den Sprung in die Bezirksliga geschafft. Es war ein wichtiger Aufstieg für die Verantwortlichen des Vereins mit Blick auf die 1. Mannschaft, denn nun können die nicht nominierten Spieler aus dem Kader des Verbandsligisten sich eine Klasse höher in der Bezirksliga fit halten. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga ist Klassenunterschied nun doch nicht mehr so gravierend, nur noch eine Klasse liegt zwischen den beiden Teams.

Der Aufstieg hing allerdings am seidenen Faden und er entschied sich erst am letzten Spieltag durch einen knappen 2:1-Sieg über den SV Uedem. Aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den punktgleichen Alemania aus Pfalzdorf ging es dann doch als Tabellenzweiter in die höhere Liga. Mit einem neuen Trainer starten die Gelb-Grünen in die neue Serie. Aufstiegstrainer Friedhelm Baumann wechselte vereinsintern in den Trainerstab der 1. Mannschaft. Fündig bei der Trainersuche wurde die Straelener dann bei Marcel Blaschkowitz, der, weil sich der TSV Wachtendonk-Wankum kurzfristig für Frank Goldau als Trainer entschieden hatte, auf der Suche nach einem neuen Verein war.

Info Der Kader von Straelens Zweiter im Überblick Zugänge Martin Sekela (Kevelaerer SV), Diyan Mollov (Teutonia St. Tönis), Slawa Li (SC Auwel-Holt), Ibrahim Muhammad (SGE Bedburg-Hau II), Hüseyin Irgat (Borussia Oedt) Martia Tabei (Niederlande), Riadh Nasri (Tunesien) Ylle Dresh (Niederlande) Abgänge Stefan Hüpen (SV Sonsbeck), Julian Suaterna (Teutonia St. Tönis) Kader Tor: Martia Tabei Abwehr: Lukas Eickhoff, Ali Irgat, Luca Jockweg, Riadh Nasri, Max Oberheim, Christian Salentijn Mittelfeld: Tim Bessler, Milan Bratic, Umit Duyar, Louis Genego, Ferdin Kurteshi, Nejat Kurteshi, Slawa Li, Mwiza Lungu, Muhammad Ibrahim, Diyan Mollov, Janenn Pakiyanathar, Martin Sekela, Anyahiechi White Chuku Angriff: Modeste Damadn, Maxim Dechange, Hüseyin Irgat Trainer Marcel Blaschkowitz steht als Übungsleiter, Marcel Peters als Co-Trainer an der Seitenlinie der Blumenstädtert.

Auf den neuen Trainer wartet viel Arbeit, aus einem Kader von 24 Spielern eine bezirksligataugliche Mannschaft zu bilden. „Wir haben nicht viele Spieler in unserem Kader, die schon Erfahrungen in der Bezirksliga gesammelt. Da muss man genau hinschauen. Zudem weiß man nie genau, wie der Überhang aus der 1. Mannschaft zahlenmäßig ist, diese Spieler müssen dann auch noch integriert werden.“, meinte Trainer Blaschkowitz. Das Saisonsziel für den Aufsteiger ist für den Trainer schnell umrissen. „Für uns zählt nur der Klassenerhalt. Um das zu schaffen, sich wir sicher auch auf Verstärkung aus der 1. Mannschaft angewiesen. Wir werden wohl Sonntags selten in der gleichen Formation auflaufen können“, ist sich der neue Coach, der von Co-Trainer Marcel Peters unterstützt wird, sicher.