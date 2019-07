Er übersetzt für Trainer Rose : Neuville ist Borussias Franzosen-Flüsterer

Mönchengladbach Früher war Ex-Torwart Jörg Stiel und der Kult-Gladbacher Igor Demo als Dolmetscher bei Borussia tätig. Jetzt gibt es eine interne Lösung, die sich vor allem um den neuen Franzosen Marcus Thuram kümmert: Oliver Neuville.

Einmal, beim 4:1 gegen Spanien am 16. August 2000, standen sie sogar 24 Minuten gemeinsam für Deutschland auf dem Platz. Nun sind beide als Co-Trainer bei Borussia angestellt, Zickler kümmert sich als Offensivtrainer um die Profis, Neuville ist eigentlich Assistent bei der U19. Derzeit aber gehört er zum Trainerstab des Bundesligateams, zunächst mal mit offenem Ende. „Mal sehen, wie lange ich gebraucht werde“, sagt Neuville.

Der frühere deutsche Nationalspieler beherrscht viele Sprachen. Der in Locarno Geborene spricht neben Deutsch und Englisch auch Italienisch, Spanisch und Französisch. Deswegen hat er nun einen Spezialauftrag. Er soll sich um den neuen französischen Stürmer Marcus Thuram kümmern. Mit dem Sohn des Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram, spricht Neuville aber nicht französisch, sondern italienisch. Denn Thuram wurde in der Nähe von Parma geboren, wo sein Vater zwischenzeitlich spielte.

Auch Alassane Plea gehört zu den Spielern, die in Neuvilles Aufgabenbereich fallen. Zum Beispiel, wenn Zickler Thuram und Co. bei den Video-Analysen die Kunst des erfolgreichen Torschusses näher bringen will, „ist es gut, wenn man die gleiche Sprache spricht“, sagt Neuville.