Fußball : Voba-Cup: TSV Wa.-Wa. heiß auf den Finalsieg

Gelderland Im Finale treffen am Sonntag (15 Uhr) der FC Aldekerk und Wachtendonk-Wankum aufeinander. Dem Sieger winken 1000 Euro.

Die hiesige Fußballszene wurde in den vergangenen Wochen vom Voba-Supercup in Atem gehalten. Nun findet das Vorbereitungsturnier ein Ende. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es im Endspiel zum Bezirksliga-Duell zwischen dem TSV Wachtendonk-Wankum und dem FC Aldekerk. „Wir haben unser erstes Ziel erreicht und stehen im Endspiel. Klar ist: Wenn man ins Finale einzieht, will man auch unbedingt gewinnen“, sagt Frank Goldau, Trainer von Wachtendonk-Wankum. Er übernahm das Aufgebot erst in diesem Sommer, zeigt sich bisher aber positiv angetan von seinen Kickern: „Sie ziehen gut mit, die Chemie stimmt. Der Voba-Cup war sicherlich eine gute Gelegenheit, dass alle zueinander finden“, sagt er weiter.