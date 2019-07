Reitsport : Großer Zusammenhalt im Parcours

Aldekerk Gelungenes Sommerturnier des Reitervereins „Marschall Vorwärts“ Aldekerk. Besonders das spannende Mannschaftsspringen sorgte für Begeisterung unter den Zuschauern. Silber für das Team des Reitervereins Straelen.

„Highlight des Turniers war das mittlerweile schon traditionelle Mannschaftsspringen mit neun Teams am Samstagabend“, so Büsch weiter. Dieses fand in der Kranenburger Mannschaft mit Natalie Berson (Marie Lou), Katharina Boßmann (Matti SGN), Mona Cox (Mialotta SGN) und Fin Schulte-Geldermann auf Miraculie SGN strafpunktfrei in Bestzeit (0 Fehler/38.70 Sekunden) vor der gleichfalls fehlerfrei reitenden Mannschaft aus Straelen (0.00/46.70) einen verdienter Sieger. Für die Auswahl aus der Blumenstadt hatten Carina Goumans (C‘est mon Cheri), Claire Sandra Schulz (Caipi), Monika Goumans (Candela) und Pia Wädlich auf Cathaldo ihre Pferde gesattelt. Einmal mehr flammte in dieser Prüfung das Gemeinschaftsgefühl auf, weil die Reiter ausnahmsweise einmal nicht als Einzelkämpfer unterwegs waren. Das Zusammengehörigkeitsgefühl macht den besonderen Reiz dieses Wettbewerbs aus.

Szenenwechsel, hin zu den Nachwuchsreitern, insbesondere auf dem Dressurviereck, auf dem Lokalmatadorin Lina Op de Hipt offensichtlich ihrer stets hoch platzierten Mutter nacheifern wollte. Denn die junge Reiterin führte auf Magic Brownie sowohl die Ehrenrunde im Dressurreiterwettbewerb als auch die der Dressurprüfung der Eingangsstufe an. Ein grandioser Doppelerfolg. Stichwort Doppelerfolg. Den konnte auch Annalena Ophey, die junge Nachwuchsreiterin vom RFV von Driesen Asperden-Kessel, für sich verbuchen, die den kleinen brauen Wallach Limbo (Kantje‘s Carlando/Bokkesprong Czardas) in der Stilspringprüfung der Klasse E mit einer Wertnote von 8.30 (8 = gut) ebenso an die Spitze dieser Prüfung ritt, wie in der Springprüfung auf gleichem Niveau, in der nach Fehler und Zeit gerichtet wurde. Mit ihrem zweiten Pferd Perle erreichte sie fehlerfrei in Bestzeit (0.00/49.23 Sekunden) das Ziel.