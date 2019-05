Hochdahl : Unbekannte zünden Sperrmüll und Abfalltonnen an

Erkrath (RP) Am nächtlichen Freitagmorgen, um 00.39 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Winkelmannstraße in den Ortsteil Hochdahl gerufen. Dort hatten Anwohner einen brennenden Sperrmüllhaufen in Höhe des Hauses Nr. 8 bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zwar wurden von den Flammen und der Hitze des Feuers zwei in unmittelbarer Nähe stehende Müll-Großcontainer aus Kunststoff stark beschädigt, dennoch konnte die Feuerwehr eine noch weitere Ausbreitung des Feuers und damit größeren Sach- oder sogar Gebäude- und Personenschaden verhindern. Der an den totalbeschädigten Kunststoffcontainern entstandene Sachschaden beläuft sich mindestens auf mehrere hundert Euro. Kaum war der Brand an der Winkelmannstraße unter Kontrolle, wurde an der nur wenige hundert Meter entfernt gelegenen Bergstraße ein weiteres Feuer entdeckt. In einem gemauerten Unterstand für Müll- und Restmüll, in Höhe des Mehrfamilienhauses Nr. 27 brannten mehrere Mülltonnen. Auch diese konnten schnell gelöscht werden. Auch hier entstand Sachschaden, der noch nicht genauer beziffert werden kann. Laut Feuerwehr und Polizei besteht kein Zweifel daran, dass beide Brände vorsätzlich, wahrscheinlich auch vom selben Täter oder von denselben Tätern gelegt wurden. Bisher liegen der Erkrather Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu dessen/deren Identität, Herkunft und Verbleib vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an beiden Tatorten sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Hinweise an die Polizei in Erkrath unter Telefon 02104 9480-6450. Immer wieder ist der Ortsteil Hochdahl Zielscheibe von Brandstiftern. Im vergangenen Jahr hielt eine Serie von Autobränden Polizei und Feuerwehr wochenlang in Atem. Ebenfalls 2018 hatten es in einer Tiefgarage an der Schildsheider Straße gebrannt. Die Polizei stellte damals Öl- und Benzinkanister sicher, die zur Brandstiftung benutzt worden sein könnten.