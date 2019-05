Statistischer Effekt auch in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Arbeitslosigkeit ist im Kreis leicht gestiegen

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Werte liegen zwar unter denen des Vorjahresmonats, sind aber im Vergleich zum April dieses Jahres wegen einer Neuberechnung der Statistik gestiegen.

(arue) Auch im Kreis Mettmann ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai leicht gestiegen – bedingt durch einen statistischen Effekt, der auch bundesweit zum Tragen kommt. Aktuell sind 14.806 Personen arbeitslos gemeldet, 506 mehr als im April. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,7 Prozent. In Mettmann sind 1065 Menschen arbeitslos, 49 mehr als im April. Die Arbeitslosenquote steigt von 5 auf jetzt 5,3 Prozent. In Erkrath sind 1455 Menschen ohne Arbeit, 34 mehr als im April. Die Arbeitslosenquote steigt von 6,4 auf 6,5 Prozent. In Wülfrath suchen aktuell 527 Menschen eine Arbeit, fünf mehr als im April. Für Wülfrath wird aufgrund der geringen Größe der Stadt keine Arbeitslosenquote ausgewiesen. In allen drei Städten liegt die aktuelle Zahl der Betroffenen unter der des Vorjahresmonats.