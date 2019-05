Beschluss zur A3 bekräftigt : Politik ist gegen Raststätten-Ausbau

Die Bund-Land-Firma Deges meldet dringenden Bedarf an zusätzlichen Lkw-Stellflächen an. Foto: dpa/Stephan Fricke

(hup) Die Parkflächen Stinderhof und Stindertal an der A3 sind überlastet. Die Bund-Land-Firma Deges ist daher mit der Planung und dem späteren Umbau der Anlagen Stinderhof und Stindertal beauftragt worden, eine Vorstellung der Überlegungen zum Ausbau der Parkplätze gab es bereits 2011. Erkraths Politiker waren nicht begeistert, im Gegenteil: Im Mai 2018 hat der Planungsausschuss die Errichtung von Rastanlagen an der A3 im Bereich Stindertal in beide Fahrtrichtungen abgelehnt, weil sie zu massiv in den Naturraum eingreifen würden.

