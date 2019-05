Lokschuppen : Hochdahler Sängerfest war beste Werbung für den Chorgesang

(eise) Traditionsgemäß hatte der MGV Hochdahl zum Himmelfahrtstag in den Lokschuppen eingeladen und den Gästen wieder einmal ein buntes Programm geboten. Der Saal war proppenvoll und die lebhaften Gespräche (man kennt sich) waren kaum zu stoppen.

Erst der Sängergruß, den der stattliche Chor anstimmte, lenkte die Aufmerksamkeit in Richtung Bühne. Vorsitzender Dieter Feilen begrüßte die Zuhörer, den Frauenchor Hochdahl und den MGV Alemannia Vohwinkel, die schon 2018 das Sängerfest mit gestaltet hatten. Um seine Kontakte zu vertiefen, hatte der Chor Freunde aus dem Sängerbund Erkrath eingeladen und Thomas Gabrisch konnte sich auf die damit stattliche Anzahl von rund 80 Sängern bestens verlassen. Sie folgten seinem einfühlsamen Dirigat mit großer Aufmerksamkeit und spürbarer Routine. Mit „Das ist der Tag des Herrn“ zeigte der Chor sein Können, melodisch, dynamisch und rhythmisch bestens vorbereitet. Der Frauenchor Hochdahl, der ebenfalls von Gabrisch geleitet wird, gefiel durch eine Zeitreise in die Kindheit, wie die Vorsitzende Kirsten Stein verriet. Wie sich der Frosch, von der Prinzessin geküsst, zum Prinzen wandelte und das herrliche Stimmdurcheinander der Bremer Stadtmusikanten machten nicht nur dem Publikum Spaß. Auch der Beitrag „Balkanfeuer“, eine sehr abwechslungsreiche Folge slawischer Volksweisen, gelang den Damen bestens und die Dozentin an der Musikhochschule Düsseldorf, Rie Sakai, begleitete sie voller Spielfreude auf dem Klavier. Der MGV Alemannia Vohwinkel ist mit etwa 17 Sängern nicht mit dem gastgebenden Chor zu vergleichen, aber unter dem mitreißenden Dirigat von Simone Bönschen-Müller sang er sich mit gewaltigem Volumen in die Herzen der Zuhörer. Michael Pfeiffer hatte nicht zu viel versprochen: Das Lied zur WM 1978, „Buenos Dias Argentina“, und der Schlager aus den 50er Jahren, „Eviva España“, heizten die Stimmung an und Thorsten Schäffer schonte die 88 Tasten des Klaviers wahrhaft nicht. Udo Jürgens' „Griechischer Wein“ zieht eigentlich immer und das Publikum durfte auf einen Wink der Dirigentin voller Begeisterung mit einsetzen. Mit einem Griff ins Repertoire konnte der Männerchor Hochdahl nochmals Meriten ernten: Das Chianti-Lied und „Funiculi, Funicula“ ist aus dem Programm von Männerchören einfach nicht wegzudenken. Und die Zugabe mit allen beteiligten Chören und dem herrlichen „Aus der Traube, in die Tonne, aus der Tonne in das Fass“, dem Favoriten der Kompositionen von Kurt Lissmann, versprüht noch immer seinen Charme. Abermals war das Sängerfest gelungen und die Galakonzerte am 16. und 17. November werden sicherlich wieder Scharen von Chormusikfreunden in die Stadthalle locken.