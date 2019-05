Stadt bietet neue Touren an : Mit dem Segway Erkrath erkunden

RP-Autorin Susann Krüll testet im Selbstversuch den Segway am Lokschuppen in Hochdahl – und hat ganz offensichtlich viel Spaß. Foto: Blazy, Achim (abz)

Erkrath Die Stadt hat mit Partnern wie dem Planetarium oder dem Lokschuppen-Verein attraktive Touren zusammengestellt.

An den Anblick von Segways im Straßenbild von Erkrath wird man sich in Zukunft gewöhnen müssen. Denn zusammen mit der Haaner Firma „Segway Rheinland“ schnürt die Stadt zurzeit verschiedene Event-Pakete, um Ausflüglern ein besonderes touristisches Angebot unterbreiten zu können. Zu den Kooperationspartnern gehören auch das Naturschutzzentrum Bruchhausen, das Planetarium oder der Lokschuppen-Verein. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Unternehmen, die für Mitarbeiter oder Gäste ein außergewöhnliches Highlight anbieten wollen. Aber auch Einzelpersonen oder kleine private Gruppen können zwei- oder dreistündige Erlebnistouren durch Erkrath buchen.

Und wie ist es, als kompletter Anfänger ein 25 Stundenkilometer schnelles Segway zu fahren? Das ermöglichte „Segway Rheinland“ der RP im Selbstversuch: als Testperson für das in Kombination mit einem Besuch im Museum Lokschuppen in Hochdahl buchbare Incentive-Paket.

Info Die Kosten beginnen ab 59 Euro pro Person Kontakt Die „Erlebnis-Tour“ durch Erkrath kann gebucht werden bei: Segway-Point-Haan-Rheinland, Landstraße 47, 42781 Haan, Telefon 02129 36229-20. Internet: segway-rheinland.de. Preise zum Beispiel 59 Euro pro Person bei mindestens fünf Teilnehmern für eine Zwei-Stunden-Tour. Die Segways werden zum Ausgangspunkt (Tennisclub Unterbach) gebracht. Voraussetzungen: Mofa- oder Kfz-Führerschein und ein Gewicht zwischen mindestens 40 und höchstens 120 Kilo. In Planung Die Firmen-Pakete mit Lokschuppen, Planetarium und Naturschutzzentrum befinden sich noch in der Planungsphase und können dann direkt bei den drei Veranstaltern gebucht werden.

„Wir üben mal besser hier oben unter dem Dach der Bahnsteighalle. Kiesel, wie er da vor dem Lokschuppen liegt, ist nicht so geeignet zum Fahren“, lässt uns Dieter Krohn, Eigentümer des Segway-Verleihs aus Haan, wissen. „Mit einer Hand den Lenker greifen, zugig erst mit dem einen, dann mit dem anderen Fuß aufsteigen. Die zweite Hand an den Lenker und dann erst mal die Balance halten“, folgen sofort weitere Anweisungen. Nachdem das geschafft und ein paar Mal geübt ist, folgt der spannende Teil: „Jetzt mit geradem Oberkörper nach vorne Richtung Lenker lehnen“, kommt das entscheidende Kommando von Tourguide Isabel.

„Und wie ist das mit dem Bremsen?“, frage ich leicht panisch, als sich das Segway sofort in Bewegung setzt, weil ich mich nur ganz vorsichtig vorbeuge. „Einfach nach hinten lehnen. Und immer die Hände am Lenker lassen“, mahnt sie. Nach einer Weile klappt das erstaunlich gut und ich werde mutiger. Das heißt, ich lehne mich schwungvoller nach vorne, und auch das mit dem Lenken und dem Richtungswechsel funktioniert erstaunlich schnell. Man drückt den Lenker mit der linken Hand zur Seite, wenn man rechts abbiegen will, und umgekehrt. Leicht drücken genügt, dann schwenkt das Segway auch schon in die gewünschte Richtung.

„Wenn wir jetzt losfahren, dann bitte immer Abstand halten, nicht nebeneinander fahren und dabei vielleicht auch noch plaudern. Das lenkt ab und dann ist man schneller dort, wo man nicht hin will, als einem lieb ist“, mahnt Profi Krohn.

Ralf Fellenberg, Vorsitzender des Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath-Hochdahl, ist Partner der Touren und freut sich schon auf seine Gäste. Höhepunkt könnte ein Rundgang durch die Werkhalle mit den Waggons und Loks sein, die noch restauriert werden. Dort zeigt der Vereinsvorsitzende auch uns die Säge, mit der man Eisenbahnschienen durchsägen kann.