Mehrere Fälle in den vergangenen Tagen : Unbekannte zünden Sperrmüll auf Mülltonnen an

Wülfrath Bereits zum wiederholten Mal haben bislang unbekannte Täter Brände in der Wülfrather Innenstadt gelegt.

In der Nacht zum Dienstag gegen 2.20 Uhr, bemerkten aufmerksame Zeugen mehrere brennende Gegenstände, die auf Mülltonnen an der Tönisheider Straße, an einem Treppenaufgang in Höhe des Hauses Nr. 1 lagen. Die Zeugen zogen die Gegenstände von den Tonnen weg und an den Straßenrand. Da dann aber eigene Löschversuche nicht zum Erfolg führten, wurden die örtliche Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand dann sehr schnell löschen, bevor das Feuer größeren Sach- oder sogar Gebäude- oder Personenschaden verursachen konnte.