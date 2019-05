Himmelfahrt und Vatertag : Löschzug öffnet am Feiertag seine Türen

Die Retter demonstrieren traditionell auch ihre Arbeit: Ein kleiner Festbesucher löscht gemeinsam mit einem Profi ein Feuer. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Erkrath Auf dem Programm: Frühschoppen, Musik, Fahrzeugausstellung, Kinderprogramm und Vorführungen.

(hup) Der Löschzug Alt-Erkrath der Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür ein. Am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt beziehungsweise Vatertag), geht es von 11 Uhr bis 20 Uhr am Gerätehaus an der Ludenberger Straße 8 rund. Es gibt ein Programm für die ganze Familie mit Vatertags-Frühschoppen mit Musik von DJ Classe, Fahrzeugausstellung (Feuerwehr, Polizei, Bundespolizei und DRK). Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Spritzenhaus und auch Kinderschminken steht wieder auf dem Programm.

Speisen und Getränke stehen bereit, kündigen die Aktiven an. Neben kalten Getränken und einer Sektbar gibt es Gegrilltes und ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Gegen 14 Uhr und um 16 Uhr wird von den Mitgliedern des Löschzuges eine Fettexplosion demonstriert, um 15 Uhr wird sich die Jugendfeuerwehr Erkrath ebenfalls mit einer Übung präsentieren. Auch die neu gegründete Kinderfeuerwehr wird in diesem Jahr das erste Mal dabei sein. Der Hildener Musiker Stefan Mindenbeck will den Hof ab 17.30 Uhr rocken und mit Soul übergießen, denn er verkörpert mit seiner Musik Udo Lindenberg und Joe Cocker in einer Person.

Die Mitglieder des Löschzuges freuen sich schon jetzt ganz besonders darauf, im kommenden Jahr den traditionellen Tag der offenen Tür an Christi Himmelfahrt am neuen Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges an der Kreuzstraße ausrichten zu können. Der dortige Rohbau ist bereits fertiggestellt und zurzeit sind der Trockenbau im Sozialgebäude sowie die Dämmung des Daches in vollem Gange. Auch die Kanalarbeiten auf dem Gelände schreiten voran, berichtet die Feuerwehr.