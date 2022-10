Polizei warnt vor Trickbetrügern : Falscher Wasserwerker bestiehlt Erkrather Senior

Erkrath Mit einer raffinierten Masche verschaffte sich ein Trickbetrüger in Erkrath Zugang: Er gab sich als Wasserwerker aus und täuschte so einen 89-Jährigen.

Gegen 11.30 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Stahlenhauser Straße in Hochdahl. Er täuschte einem 89-jährigen Bewohner vor, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und gab an, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Arglos gewährte der Senior dem Mann Zutritt zu seiner Wohnung. Dieser nutzte einen unbeobachteten Moment, um einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Küche zu entwenden. Anschließend verließ der angebliche Wasserwerker die Wohnräume des Mannes in unbekannte Richtung.