Langenfeld: Falscher Handwerker bestiehlt  Paar​

Die Polizei ermittelt in Langenfeld. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Langenfeld In Langenfeld hat ein Trickbetrüger am Freitag ein Ehepaar bestohlen und dabei mehrere hundert Euro erbeutet.

Der Betrüger hat sich als Handwerker ausgegeben und gab vor, zu prüfen, ob der Kanal noch dicht sei. Gegen 15.30 Uhr klingelte er an der Haustür eines Langenfelder Ehepaares (beide 80 Jahre alt) an der Langforter Straße. Nachdem er sich einige Zeit im Keller aufgehalten hatte, sollte das Langenfelder Ehepaar dann in verschiedenen Räumen die Wasserhähne aufdrehen. Schließlich verlangte der angebliche Handwerker für seine vermeintlichen „Arbeitsleistungen“ mehrere hundert Euro.