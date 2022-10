Musik in Wülfrath : Jahreskonzert der Musikfreunde unter neuer Leitung

Tanja Bohn ist die neue Dirigentin der Musikfreunde. Foto: Tanja Bamme

Wülfrath Tanja Bohn gibt am Sonntag den Takt an. Neben dem Hauptorchester spielt auch die Band „„Back and Fill“ beim Konzert in Schlupkothen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kathedrale Schlupkothen wird am kommenden Sonntag, 23. Oktober, um 15 Uhr Schauplatz für das Jahreskonzert der Musikfreunde Wülfrath. „Wir knüpfen mit diesem Ort an eine lange Tradition von kulturellen Veranstaltungen an, die früher vom Kulturteam Schlupkothen organisiert wurden“, erklärt Ingo Wünsch, zweitere Vorsitzender Musikfreunde.

Der musikalische Verein wurde 1954 als gemeinnütziger Verein in der Kalkstadt etabliert. Das Hauptorchester bietet eine einzigartige Zusammensetzung aus Akkordeon, Bläsern und Zupfinstrumenten und Rhythmusgruppe, wodurch ein besonderes Klangbild entsteht.

Darüber hinaus entstanden zusätzlich aus der Jugendarbeit die in der Stadt bekannten Bands „Back and Fill“ und „Nevermind Music“.„Back and Fill“ feierte letztes Jahr ihr zehnjähriges Bandjubiläum mit einem Open-Air-Konzert an der Kulturkirche. Musikalisch findet sich die Band im Genre des Rock-Pop-Cover wieder. So werden Songs von Pink, Adele, One Republic oder auch Cher neu interpretiert und mit mehrstimmigem Gesang im Stil der Band aufgewertet.

Die Mitglieder der Musikfreunde treten unter anderem auf dem Herzog Wilhelm Markt auf, begeisterten beim „Walking Act“ in der Innenstadt mit ihren Darbietung und spielten bereits Konzerte in Wülfraths Partnerstädten Bondues und Ware. Die Offenheit des Vereins für neue Ideen und neue Musiker bringen immer wieder neue Impulse für die musikalische Arbeit. Auch dieses Mal sind einige musikalische Überraschungen für die Gäste vorbereitet. Das diesjährige Design des Jahreskonzerts mit hälftiger Aufteilung zwischen den Musikfreunden und „Back and Fill“ ist dabei nicht die einzige Neuerung. Frischen Wind bringt auch Tanja Bohn, die neue Dirigentin der Musikfreunde, mit.