Trickbetrug in Mönchengladbach : Polizei warnt vor perfider Masche

Mönchengladbach Frauen kündigen einen „freundschaftlichen Besuch“ an und bestehlen Senioren. Einer 91-jährigen Frau wurden so eine Bankkarte, Schmuck und Geld entwendet.

Zwei mutmaßliche Diebinnen stehen im Verdacht, bereits am Donnerstagabend, 22. September, eine 91-jährige Frau in ihrer Wohnung in Mülfort um Schmuck und eine Bankkarte bestohlen zu haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Seniorin war erst am Montag zur Polizei gegangen, weil ihr das Fehlen der Gegenstände nicht sofort aufgefallen war. Sie verdächtigt zwei Frauen, sie am Donnerstag bei einem Besuch in ihrer Wohnung zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr bestohlen zu haben. Als sie die Tat am Montag anzeigte, kristallisierte sich folgende Vorgehensweise heraus, vor der die Polizei nun warnt: Die beiden Frauen sprechen ältere Menschen an – im Fall der 91-Jährigen in der Rheydter Innenstadt an einer Bushaltestelle – und verwickeln sie in ein Gespräch. Nachdem sie das Vertrauen gewonnen haben, fragen sie die Senioren nach ihrer Adresse, um später einen „freundschaftlichen Besuch“ abzustatten. Dieser erfolgt dann auch und bietet die Gelegenheit zum Diebstahl.