Planungen in Erkrath laufen weiter : Beim Gymnasium wird eher nicht gespart

Gymnasium am Neandertal, Baujahr 1968. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Verwaltung will den 80-Millionen-Neubau ungeachtet der laufenden Haushaltsoptimierung ohne Veränderungen durchbringen.Doch es gibt weiterhin auch Gegenstimmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula Hupfer

Eine Zusage der Verwaltung, bis zum Hauptausschuss am Dienstag nichts mehr in Sachen Neubau Gymnasium Neandertal zu unternehmen, was Einsparbeschlüsse erschweren könnte – das war das einige Ergebnis einer mehrstündigen Debatte über das Millionenprojekt im Bauausschuss. Welches Einsparpotenzial es beim Alt-Erkrather Schulneubau geben könnte, blieb offen, es wurden zumindest in dieser Sitzung weder konkrete Vorschläge noch Konzepte genannt. Dabei hatte die mit der Haushaltsoptimierung beauftragte Firma PwC erst kürzlich ein kritisches Hinterfragen der drei Großprojekte (Gymnasium Neandertal, Campus Sandheide, neue Feuerwache) mit Prüfung alternativer Lösungen empfohlen, etwa reduzierter Standards.

Weil sich in der Bevölkerung und in Teilen der Politik mit Blick auf die laufende Haushaltsoptimierung kritische, Sparsamkeit anmahnende Stimmen mehrten, hatte die Stadt zu Beginn noch einmal den kompletten Vorlauf des großen Bauvorhabens bis hin zum (am Ende nicht mehr ganz einstimmigen) Baubeschluss dargelegt. Um erstens zu verdeutlichen, dass auch alle Vorarbeiten – zuletzt die (laut Bürgermeister) aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogene Einrichtung einer Baustraße zur künftigen Baustelle in Erkrath-Nord – auf Ratsbeschlüssen basieren. Und zweitens, um Zahlen vorzulegen, denen zufolge eine Sanierung des Bestandsgebäudes rund 20 Millionen Euro teurer wäre als ein Neubau, mithin keine Alternative sei. Die in der Sitzung dargelegten Positionen im Überblick:

Info Ackerfläche muss Schule weichen Das Gymnasium am Neandertal, derzeit noch an der Heinrichstraße 12, soll gleich um die Ecke auf einer Ackerfläche in Erkrath-Nord unterhalb der Autobahnbrücke für 80 Millionen neu gebaut werden, plus einer Dreifeld-Sporthalle. Das hat der Stadtrat, der zwischen Neubau und Sanierung mit Erweiterungsbau wählen konnte, so beschlossen, im Einklang mit der Schulkonferenz.

Verwaltung Sie sieht keinen Änderungsspielraum und will das Neubauprojekt ungeachtet der Sparappelle aus der laufenden Haushaltsoptimierung ohne Veränderungen durchbringen. Sie verweist darauf, schon 8,7 Millionen Euro für Planungsleistungen und bereits beauftragte Leistungen ausgegeben zu haben. Und jeder Monat Verzug durch Planungsänderungen koste die Stadt eine sechsstellige Summe, sagte Bürgermeister Christoph Schultz. In den vergangenen Jahren (als Schultz noch nicht am Ruder war) sei zu sehr bei Gebäudesanierungen gespart worden, nun müsse eben neu gebaut werden, weil es wirtschaftlicher sei, der Raumbedarf gestiegen sei und die Schüler vor Beeinträchtigungen durch Baulärm bewahrt werden sollten. Das neue Gebäude solle modernsten Ansprüchen genügen und klimaneutral sein.

Parteien Die CDU, eine der tragenden Fürsprecherinnen der Haushaltsoptimierung, und die SPD, die lieber eine Grundsteuererhöhung wollte, stehen hinter den Plänen der Verwaltung. Die Grünen aber mahnten an, dass es ein „Weiter so“ nicht geben könne, wenn die Stadt nicht geradewegs in die Pleite steuern und die Entscheidungshoheit über ihren Haushalt verlieren wolle. Auch die Grünen wollten, so Fraktionschef Peter Knitsch, ein modernes Gymnasium, fragten sich aber auch, wie Erkrath das mit seinen dauerhaft unausgeglichenen Bilanzen bezahlen soll. Mit einem Wegfall der Vereinsförderung solle das jedenfalls nicht erkauft werden: „Wenn Sport- und Kulturangebote wegfallen, betrifft das auch die Gymnasiasten“. Wünsche und Finanzen müssten überein gebracht werden. „Wir wissen im Moment aber auch nicht, was die Lösung sein soll“, räumte Knitsch ein. Christian Ritt (BmU), selbst Lehrer, sprach von einer „unglaublichen Zwickmühle“, in der die Politik derzeit stecke. Für die von der Stadt genannten Kosten für eine Sanierung meldete er Erläuterungsbedarf an, die gesamte Präsentation zeige eine einseitige Sicht der eindeutig den Neubau favorisierenden Verwaltung. Reinhard Herder von der Fraktion „Die Linke“ befürchtet: „Wenn wir das durchziehen und damit die wohl teuerste Schule in ganz Nordrhein-Westfalen bauen, fallen alle anderen Erkrather Schulen hinten runter.“ Herder vermisst den kämpferischen Bürgermeister, der einst alles daran gesetzt habe, das Projekt „Soziale Stadt Sandheide“ abzuwehren, weil er es für den Ruin der Stadtkasse hielt. Der stehe jetzt erneut im Raum, diesmal aber ohne Gegenwehr der Stadtspitze, wie Heider anmerkte.