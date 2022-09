Betrug in Neuss : Falsche Polizeibeamtin zweimal erfolgreich

Neuss Ein Neusser Senior hat am Montag in einer Bank um Hilfe gebeten. Die Mitarbeiter informierten daraufhin die Polizei und es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor von falschen Polizeibeamten kontaktiert worden war. Und nicht erst ein Mal.

Er müsse zur Sicherheit das, was er an Geld besitze, übergeben, damit geprüft werden könne, ob es sich um Falschgeld handele. Die falsche Beamtin – so teilte die Polizei am Dienstag mit – setzte ihn in einem Telefonat stark unter Druck, sodass der Neusser gegen 14 Uhr an der Otto-Wels-Straße einen Umschlag mit Bargeld an einen Mann übergab. Danach ließ jedoch die angebliche Polizeibeamtin nicht von dem Senior ab. Eine weitere Übergabe erfolgte am 21. September um 11.45 Uhr, diesmal an der Hüttenstraße. Einer dritten Übergabe verweigerte sich der Mann. Dies hielt jedoch die Anruferin nicht davon ab, ihn in den folgenden Tagen erneut anzurufen. Am 26. September behauptete sie, er behindere die Ermittlungen, wenn er nicht zur Bank gehe, um weiteres Geld abzuheben, und übte weiterhin massiven Druck aus.