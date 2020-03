Im Joachim-Neander-Haus : Theatergruppe beschwört den „Big Spender“

In dem Stück geht es um eine fragwürdige Quizshow, in der um ein Spenderherz gekämpft wird. Foto: teph/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Zum mehr als 30. Mal stehen die Laienschauspieler jetzt auf den heimischen Brettern, die die Welt bedeuten.

Gespielt wird „Big Spender“ am 21., 22. und 28. März jeweils um 19 Uhr im Joachim-Neander-Haus, Bavierstraße 19 in Alt-Erkrath

Und da ist auf der anderen Seite ein Sender, dessen Moralbalken ziemlich tief hängen, so dass man leicht drübersteigen kann, und der eine Show zeigt, in der die vier Frauen gegeneinander antreten und um ein Spenderherz kämpfen. Dass sie sich dabei moralisch entblößen müssen, wird ihnen erst im Laufe der Sendung bewusst. Ein Punktesystem, das vom Publikum bedient wird, soll den Sieger ermitteln.

Glänzend die Rolle der Moderatorin, gespielt von Fiona Norden, und des Arztes, den Alexander Zachariasverkörpert. Der Arzt mit den guten Kontakten zu Eurotransplant, dem Institut, das Spenderorgane vergibt. In einigen Spielrunden wurden Punkte vergeben und so sollte der Gewinner des Herzens in der „Show für Herzen“ ermittelt werden. Jede der vier Frauen erzählt mit Tränen in den Augen, warum nun gerade ihr Angehöriger oder Freund das Organ am dringlichsten brauche und dann tauchten Fragen auf, die an die Grenze gingen.