Marktlücke entdeckt : Autor gibt Tipps: Angehörige stressfrei pflegen

Die Fans von Trainer Daniel De Paola jubeln über seine leicht umsetzbaren Tipps. Jeder Ratsuchende könne davon profitieren, heißt es.

Damit befolgte der 43-Jährige selbst einen der zahlreichen praktischen Ratschläge seines Herzensprojekts, wie er seinen Ratgeber bezeichnet. „Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Und was lag da näher, als das Thema zu wählen, mit dem ich mich am besten auskenne“, so De Paolo, der sich per Fernstudium zum Psychologischen Berater ausbilden ließ.

Einer der wichtigsten Ratschläge sei daher auch: „Hilfe annehmen und sich ein Netzwerk schaffen, das entlasten und unterstützen kann“. Ein Kapitel widmet De Paola, der von einem christlichen Weltbild geprägt ist und ehrenamtlich als Seelsorger tätig war, pflegenden Frauen. Sie fordert er auf, alle Erfolge, ob kleine oder große, am Ende eines jeden Tages aufzuschreiben, um an Selbstsicherheit zu gewinnen.

„Schaffen wir es, im Hier und Jetzt zu leben, dann erkennen wir, dass nur der gegenwärtige Moment der ist, in dem wir agieren und etwas verändern können. Die Vergangenheit ist vorbei, was die Zukunft bringt, wissen wir nicht“, so der Autor, der zurzeit Kurzgeschichten zu den Themen Stressbewältigung, Resilienz und allem, was den Alltag leichter macht, schreibt. Er veröffentlicht sie auch in einem Podcast. Auch dabei schöpft er aus den Erfahrungen bei der Arbeit in seiner Agentur „Tempores“, mit der er seit Jahresbeginn Pflegekräfte vermittelt, und seiner Tätigkeit als Trainer und Seminarleiter.