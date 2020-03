Premiere im Neandertal : Kleine, aber feine Hochzeitsmesse kommt gut an

Mario Lünne und Nina Fitschen übten bei der Messe schon einmal das Anschneiden der Hochzeitstorte. Foto: teph/Köhlen, Stephan (teph)

Einmal mehr zeigte die einzigartige Höhle im hinteren Bereich des Cafés Neandertal No 1, wie vielseitig nutzbar sie ist. Jetzt wurde sie als „Höhle der Verleibten“ zur perfekten Kulisse für eine kleine, aber feine Hochzeitsmesse.

Die zahlreichen Heiratswilligen, die ins Neandertal kamen, erfuhren bei den gut ein Dutzend Ausstellern aus den umliegenden Städten alles, was es für die Planung „des schönsten Tags im Leben“ braucht. Für Lisa und Thaddäus, die beiden 33-Jährigen, die erst seit kurzem in Erkrath leben und sich im Juni vor 80 Gästen das Jawort geben werden, hat sich der Besuch auf jeden Fall gelohnt.

„Wir nehmen viele tolle Anregungen mit“, erzählt Lisa, während sie auf den Blumenkranz in ihrem Haar deutet. „Ich würde gern so einen bei unserer Trauung tragen. Ich habe gute Tipps bekommen, wie ich ihn bis dahin konservieren kann.“ Diese Ratschläge stammen von Nina Runge und Katharina Kus vom Erkrather Fotostudio „Ninagraphie“, die an einem Tisch im Wintergarten zeigen, wie man die Blüten auf einem Metallreif in Szene setzt.

„Eigentlich sind wir als Fotografinnen sonst darauf spezialisiert, Hochzeitspaare abzulichten“, erzählt Nina, die gerade der zukünftigen Braut Isabell und ihrer Tochter dabei hilft, einen Kranz mit passendem Gewinde für das Handgelenk selbst zu kreieren. „Wir haben so einen Workshop bei einer früheren Veranstaltung von Catharina Klusemann angeboten. Das kam so gut an, dass sie uns gebeten hat, das heute noch einmal anzubieten“, berichtet die Fotografin, die Brautpaare gern auch einmal in weniger klassischen Posen, Outfits oder an ausgefallenen Orten fotografiert.

Ein solches Paar wären Nina Fitschen und Mario Lünne, deren Trauung im Juni auf einem Steg im Unterbacher See stattfindet. Während ihres Rundgangs konnten sie schon einmal ausprobieren, wie man eine über und über mit Buttercreme und frischen Blüten verzierte Hochzeitstorte anschneidet. Auch das anschließende Verteilen an die anderen Besucher funktioniert schon prima. „Dies ist nicht die erste Hochzeitsmesse, die wir besuchen, aber sicher die, die am liebevollsten gemacht ist. Hier kann man sich in Ruhe mit den Ausstellern unterhalten“, sagen die beiden.