Stationsbericht 2019 des VRR : Erkraths Bahnhof-Paten sind enttäuscht über Testergebnis

Erkrath (hup) „Hochdahl-Millrath bekommt im Stationsbericht des VRR für 2019 nur einen gelben Punkt, während er die Jahre zuvor immer den grünen Punkt hatte“, bedauert Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding.

An beiden Haltepunkten sei in diesem Jahr zum Dreck-weg-Tag weniger Müll als in den Jahren zuvor zu entsorgen gewesen. Weddings Bilanz: „Es ist schon seltsam, wie hier bewertet worden ist. Wenn ich – wie seit etwa sieben Wochen –- mehrmals durch den Tunnel des Hildener S-Bahn-Haltepunktes gehe, bin ich richtig stolz auf unsere Hochdahler Haltepunkte. Vielleicht kommen die Tester einfach zum verkehrten Zeitpunkt zu uns. Es ist leider so, dass am Wochenanfang besonders viel Graffiti und Müll zu finden ist, was aber schnell beseitigt wird.“