Gesundheitsamt: Keine Absagen nötig : Kultur-Veranstaltungen finden trotz Corona statt

Kabarettist Sebastian Puffpaff tritt am 13. März in Erkrah auf. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Erkrath (RP) In den kommenden Tagen stehen in Erkrath mehrere Veranstaltungen an: Neben den Trödelmärkten in der Stadthalle und im Bürgerhaus stehen die Theateraufführung „4000 Tage“ sowie die ausverkaufte Kabarett-Veranstaltung von Sebastian Pufpaff an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Kreisgesundheitsamt Mettmann und des Robert-Koch-Institut müssen wegen der aktuellen Influenza- und Corona-Lage Veranstaltungen mit großem Publikum nicht abgesagt werden – in NRW werden unter anderem auch die Bundesligaspiele ohne Einschränkungen durchgeführt.

So lange die Veranstaltungen nicht offiziell abgesagt werden, ist laut Stadtverwaltung ein Umtausch von Karten nicht möglich. Sollte ein solcher Schritt zukünftig doch notwendig sein, würde die Öffentlichkeit über www.erkrath.de und Facebook informiert.