Spende an Erkrather Kita Weil Matschen Kindern Freude macht

Nicht nur Häuser, auch ein Außengelände kommt in die Jahre – ganz besonders, wenn es von Kindern so intensiv zum Toben und Spielen genutzt wird, wie es rund um die Trillser Kita „Villa Kunterbunt“ der Fall ist. Der Zahn der Zeit hatte kräftig an den dortigen Spielgeräten genagt, viele waren schlichtweg morsch. Die Instandsetzung von Sandkasten und Co., die Entfernung von Stolperfallen auf den Wegen sowie neue Spielgeräte, darunter ein Piratenschiff und eine Matschanlage, wären aber zu teuer für die Elterninitiative Villa Kunterbunt geworden. Ihr Finanzvorstand Matthias Meuter wandte sich daher auf der Suche nach Sponsoren an die Kreissparkasse Düsseldorf. „Ein idealer Fall für unsere Stiftung“, zeigte sich Christoph Wintgen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, sogleich angetan. Ende 2021 beschloss das Stiftungskuratorium, mit einer Spende von 10.000 Euro die Anschaffung der ersehnten Matschanlage zu ermöglichen. Zur großen Freude der Kinder der Villa Kunterbunt konnte die Matschanlage schon in diesem Jahr fertiggestellt werden und ermöglichte kühle Tage im heißen und langen Sommer 2022. „Kurz vor dem Weihnachtsfest wollten wir nun doch noch schauen, wie alles geworden ist“, sagt Christoph Wintgen bei der Besichtigung mit Christoph Kuhrau, Leiter des Beratungs-Centers in der Bahnstraße und Bürgermeister Christoph Schultz. Der Besuch ließ keinen Zweifel daran, dass die Kitakinder ihre Matschanlage lieben und nicht mehr missen wollen.