Mitbestimmung in Erkrath Neue Jugendräte sind bereit zum Pläneschmieden

Weitere Vertreterinnen und Vertreter des Gremiums sitzen zudem als beratende Mitglieder in verschiedenen kommunalpolitischen Ausschüssen, wie dem Jugendhilfeausschuss, dem Mobilitätsausschuss, dem Schulausschuss oder dem Ausschuss für Sport und Kultur. In ihrer Funktion als Interessenvertretung sollen sie dazu beitragen, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen in Erkrath auf politischer Ebene weiterhin gehört und berücksichtigt werden. Am Dienstag, 13. Dezember, findet um 18.30 Uhr in Versammlungsraum 3 im Bürgerhaus Hochdahl die zweite Sitzung des neu gewählten Erkrather Jugendrates statt. Zunächst werden weitere neue Mitglieder begrüßt und vereidigt, ehe aus den einzelnen Ausschüssen und Arbeitsgruppen berichtet wird und künftige Projekte, Ideen sowie Vorschläge diskutiert werden. Interessierte Jugendliche sind eingeladen, an der öffentlichen Sitzung teilzunehmen. Weitere Informationen zur Arbeit des Jugendrates gibt es im Internet unter www.erkrath.de/jugendrat.