Aufräum-Aktion in Wülfrath HWM-Vorstand säubert Kirchplatz

„Es war doch noch eine Menge an Abfall, der da aufgesammelt und entsorgt werden musste“, stellte das Team rund um den Vorsitzenden Thomas Reuter fest. Besonders markant: die Zahl der Zigarettenkippen. „Würde es pro weggeschnippte Kippe zehn Euro geben, wäre der HWM 2023 finanziert“, so Reuter. Der Vorstand will daraus Schlüsse ziehen. „Es wäre gut, wenn deutlich mit Aschenbecher an die Buden und auf Tische gestellt würden.“ Auch will der Verein prüfen, inwiefern eine Aktion „Taschenaschenbecher“ wiederbelebt werden kann. Insgesamt, so Schriftführerin Anja Kauls, „müssen wir auch mit den Betreiberinnen und Betreibern der Buden überlegen, wie wir Müll weiter reduzieren können und so dazu beitragen, dass es auf dem Kirchplatz sauberer bleibt“.