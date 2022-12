Hitdorf Initiative will Naturkindergarten statt „Mega-Kita“

Der geplante Bau einer sechszügigen Kita am Ende der Weinhäuserstraße löst weiter Proteste von Anwohnern aus. „Wem gehört Hitdorf?“ – unter diesem Namen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die jetzt mit einer „Mahnwache“ am Ende der Weinhäuserstraße auf ihr Anliegen aufmerksam machte. Bei Glühwein lud sie am Sonntag Bürger zum Gespräch und Austausch ein. Auch Politiker standen zum Gespräch bereit.