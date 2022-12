Verwaltung in Mettmann Mettmanns Rathaus ist zu 54 Prozent weiblich

Sandra Pietschmann setzt nicht nur ein Signal für Frauen in Führungspositionen, sie leitet eine überwiegend weibliche Verwaltung. Von 654 Mitarbeitenden sind 350 weiblich – das entspricht einem Anteil von 54 Prozent. Hinzu kommen 304 Männer. Da der Gleichstellungsbericht in den traditionellen Rollen „Frau-Mann“ verfasst wird – ist die Welt im Rathaus zu 46 Prozent männlich. Um mehr Frauen in Führungspositionen bringen zu können als früher, muss das Miteinander von Familie und Beruf neu justiert werden. Auch darauf weist der Gleichstellungsbericht hin: „Mehrere Mitarbeitende in Leitungsfunktion nehmen Teilzeitplätze in Anspruch.“ Jenseits der für das Rathaus angestrebten Gleichstellung von Frau und Mann bekommen junge Familien so die Möglichkeit, andere Lebensmodelle auszuprobieren als das des Ernährers, dem die Ehe- und Hausfrau daheim den Rücken freihält.