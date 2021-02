Zur Stärkung der Tagebau-Dörfer : Erkelenz will Dorfmanager

Erkelenz will Dorfmanager

Der Tagebau Garzweiler II am Rand von Keyenberg (Archivfoto). Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Wenn ein entsprechender Förderantrag vom Bund bewilligt wird, könnte sich bald ein Hauptamtlicher darum kümmern, die Lebensqualität und den Zusammenhalt in Umsiedlungsorten zu verbessern.

Was das Ausnutzen von Fördertöpfen von Bund und Land angeht, bleibt die Stadt Erkelenz sehr aktiv. Nächstes Ziel: Ein vom Bildungsministerium des Bundes gefördertes Projekt, das den Zusammenhalt in den neuen und alten vom Tagebau betroffenen Dörfern fördern soll. Wird es bewilligt, kann die Verwaltung für drei Jahre einen Dorfmanager anstellen, für den und dessen Aktionen dann ein Budget von 700.000 Euro bereitstünde. Einen entsprechenden Beschluss soll der Stadtrat Ende des Monats treffen, der Hauptausschuss stimmte bereits einstimmig zu.

Für das Konzept, das den durchaus sperrigen Namen „Zusammenhalt hoch drei; Innovative Strategien zur Sicherung der Daseinsvorsorge in neuen und alten Ortschaften im Braunkohlerevier Garzweiler“ trägt, hat die Stadt Erkelenz bereits mit dem Zweckverband Landfolge und dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung Dortmund ein Kozept entwickelt. Dieses war schon im Juni des vergangenen Jahres eingereicht worden und schaffte es bei mehr als 100 Bewerbern unter die besten zwölf, die allesamt zur weiteren Bearbeitung genehmigt wurden.

„Die braunkohlebedingten Planungen und Umsiedlungen hatten sowohl Solidarisierungen als auch soziale Spaltungen innerhalb der Bewohnerschaft zur Folge“, erklärt die Verwaltung in der Beschlussvorlage. Das Projekt betrachte Daseinsvorsorge als „gemeinsames Handeln vieler Akteure, inklusive der Bewohnerschaft, um die Lebensqualität vor Ort zu verbessern“. Ziel sei die Stärkung des sozialen Zusamenhalts, auch die Ausstattung von Bürgerhäusern und weiteren Einrichtung könne in den Blick genommen werden. Beteiligt ist am Projekt auch die ebenfalls vom Tagebau betroffene Gemeinde Merzenich.