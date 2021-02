Vereine senden Signal : Wahrzeichen soll zu Karneval bunt leuchten

Erkelenz Mit Plakaten und der beleuchteten Erkelenzer Burg rufen die Jecken der Stadt in Erinnerung, das jetzt eigentlich der Höhepunkt der Session wäre.

(cpas) In einem normalen Jahr würde am Donnerstag um 11.11 Uhr auch in Erkelenz das Karnevalstreiben hochleben. Doch auch wenn in diesem Jahr kein Rathaus gestürmt wird, keine Schüler verkleidet in den Unterricht kommen und keine gerammelt vollen Bahnen nach Köln fahren, wollen die Erkelenzer Karnevalsvereine in dieser Woche ein Zeichen setzen. Mit Plakaten, in den sozialen Medien und durch eine Beleuchtungsaktion an der Burg halten sie das Brauchtum lebendig und mahnen gleichzeitig dazu, sich auch in dieser sonst sehr turbulenten Zeit an die geltenden Regeln zu halten.