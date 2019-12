Erkelenz : Langjährige Sängerinnen geehrt

Erkelenz Während des Cäcilienfestes der Chorgemeinschaft Gerderath-Golkrath konnten zwei langjährige Sängerinnen geehrt werden.

Monika Baum und Hildegard Bonus stehen seit nunmehr 60 Jahren im Dienste der musica-sacra. Baum trat 1959 in den Kirchenchor an St. Vitus Olfen ein. Nach dem Umzug mit ihrer Familie nach Golkrath wurde sie dann ein Teil des Kirchenchors an St. Stephanus. Bonus begann bereits im jugendlichen Alter ihre Sängertätigkeit. Sie folgte einer Familientradition und gehört seit 1959 dem Kirchenchor an St. Stephanus in Golkrath an. Für ihre langjährige Treue zum Chorgesang wurden die Sängerinnen mit einer Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes Aachen ausgezeichnet.