Auf dem Weihnachtsmarkt Hückelhoven : Altmyhl vollendet Weihnachtstassen-Serie

Hückelhoven Jetzt sind alle elf Hückelhovener Ortsteile weihnachtlich verewigt: Altmyhl bildet den Abschluss der Serie.

Seit 2008 gibt es in Hückelhoven jedes Jahr eine neue Weihnachtstasse. Was vor zwölf Jahren mit einem durch die Stadtmarketing GmbH ins Leben gerufenen Malwettbewerb begann, hat sich ein Jahr später dann in eine neue Richtung entwickelt. Seitdem entwirft die in Doveren lebende Künstlerin Bernadette Schmitt in Absprache mit der Stadt jedes Jahr eine neue Tasse aus der Sammelreihe aus einem anderen Hückelhovener Stadtteil. In diesem Jahr ist Altmyhl auf der Tasse verewigt und bildet damit den Abschluss in der Reihe der Stadtteile. Nach Hückelhoven (2009), Ratheim (2010), Hilfarth (2011), Baal (2012), Brachelen (2013), Doveren (2014), Millich (2015), Kleingladbach (2016), Schaufenberg (2017) und Rurich (2018).