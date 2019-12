Der Erfolg der Erkelenzer Musiknacht motiviert Veranstalter und Sponsoren : Wunderbare Idee findet großen Anklang

Erkelenz Der Erlös der fünften Erkelenzer Musiknacht fließt an das Hospiz und die Meyer-Stiftung.

Hans-Heiner Gotzen und Fred Feiter freuen sich darüber, dass rund 680 Besucher zu den verschiedenen Konzerten in der Innenstadt gekommen waren. Dazu gesellten sich über 150 Teilnehmer, so dass weit über 850 Menschen bei der Musiknacht auf den Beinen waren. „Mein Ziel sind 1000“, sagte der ambitionierte Feiter, der weiterhin auf die Unterstützung der Kultur GmbH und der Sponsoren setzen kann. „Ohne sie geht es nicht.“ Er meinte damit nicht nur die finanzielle Unterstützung. „Die Sponsoren stellen uns auch Räume zur Verfügung, in denen Konzerte stattfinden können.“ Zugleich dankte er ebenso wie Gotzen den Mitwirkenden, die allesamt ohne Honorar auftreten.

Sie freue sich jetzt schon auf die nächste Musiknacht, sagte Marie-Theres Jacobs-Bolten als Vertreterin der Kreissparkasse in Erinnerung an das diesjährige Konzert in der Schalterhalle und den geselligen Abschluss im Konferenzraum. So könne Raum mit Kultur erfüllt werden, der sonst anderen Zwecken diene. „Aber die Kultur gehört auch zu unseren Aufgaben.“ Ein Lob zollte Vorstandsmitglied Josef Brück, der für die Volksbank Mönchengladbach-Erkelenz sprach: „Wir haben hier dank Fred Feiter ein tolles Ereignis für Erkelenz.“ Er wisse von einigen Nachahmern, meinte Brück, aber Erkelenz sei und bleibe das Original, das die Bank gerne räumlich und finanziell unterstütze. Dritter im Bunde der Sponsoren, die seit der ersten Auflage der Musiknacht dabei sind, ist die NEW. Für den Energieversorger meinte Patrick Beckers, die Musik­nacht passe zur NEW. „Die Auswahl an Musik ist toll, man trifft immer wieder Freunde.“