Wegberg : Überraschung für den Kirchenchor

Wegberg In Anlehnung an den gelungenen Jahresausflug zur Zeche Zollverein stand das Festessen des Kirchenchores „Cäcilia“ 1846 Wegberg diesmal unter dem Motto „Kumpel und Kohle“, und passend dazu erklang nach der Cäcilien-Hymne auch das Steigerlied.

Spannung lag in der Luft des festlich geschmückten Merbecker Pfarrheimes, sollte doch den zumeist in schwarzem Outfit erschienenen Sängern und ihren Angehörigen etwas Neues geboten werden. Und so war es. Nach dem leckeren Essen und einem lustigen Vortrag zeigten sich ungeahnte Talente unter den Chormitgliedern beim Karaoke-Singen. Die gekonnt und teils mit tänzerischen Einlagen vorgetragenen Stücke fanden großen Anklang. Das war anhand der ausgelassenen Stimmung des Kirchenchors deutlich zu spüren.