Aus dem Leben eines Rettungssanitäters : Lesung mit Humor und Schockmomenten

Erkelenz Jörg Nießen liest in der Reihe „Kultur in der Bank“ in Lövenich aus seinem Buch „Rettungsgasse ist kein Straßenname“.

Nießen behält seine Erfahrungen aber nicht für sich, er schreibt sie auf und hat sie in seinem neuesten Erfolgsbuch „Rettungsgasse ist kein Straßenname“ verewigt. In humoristischer Weise schildert er seine Erlebnisse beim Kampf ums Vorwärtskommen auf den Straßen und beim Kampf um die Rettung eines Menschenlebens. Doch täuscht die Fassade, wenn der in Hetzerath wohnende Autor und Sanitärer in launiger Weise liest und erzählt. Bisweilen kommen der Schockmoment und das schreckliche Ende abrupt und überraschend. Auf Einladung der Raiffeisenbank Erkelenz ist Nießen am Mittwoch, 22. Mai, ab 19.30 Uhr in der Reihe „Kultur in der Bank“ in Lövenich zu erleben. Eintrittskarten zu der Lesung mit Nießen sind ab sofort in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Erkelenz und bei Viehausen in Erkelenz, Kölner Straße 16 a+b, erhältlich.