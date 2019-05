Neues Angebot des DRK für Dörfer : Nahversorgung mit Tante-Emma-Bus

DRK-Mitarbeiter Hardy Hausmann (2.v.l.), Kreisgeschäftsführer Lothar Terodde (4.v.l.) und der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen (2.v.r.) stellen den DRK-Tante-Emma-Bus offiziell vor. Er fährt jetzt montags und freitags viele kleine Dörfer im Erkelenzer Land an. Foto: Nicole Peters

Holzweiler Bisher gab es in dem DRK-Fahrzeug nur auf dem Markt in Holzweiler wöchentlich Lebensmittel zu kaufen. Ab sofort fährt der Tante-Emma-Bus an drei Tagen Orte im Erkelenzer Land sowie in der Gemeinde Gangelt an.

Die Idee ist, vor allem in Orten ohne Lebensmittelmarkt die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln sowie Hygiene- und Putzmitteln zu sichern. Dazu hat der Kreisverband Heinsberg im Deutschen Roten Kreuz einen Kleinbus angeschafft, der im Januar erstmals auf dem freitäglichen Markt in Holz­weiler stand. Nach bisherigen einem Dutzend Terminen wird sein Einsatz ab sofort auf viele weitere Ortschaften im Erkelenzer Land sowie mittwochs in der Gemeinde Gangelt ausgeweitet. Jetzt kommt die Fahrerin und Betreuerin Alice Coenen auch dort zu den Menschen und leistet einen Beitrag dazu, dass die Dörfer ein Stück mehr Lebensqualität erhalten.

In einem Pressegespräch gingen die Verantwortlichen näher auf das innovative Projekt der mobilen Nahversorgung ein. Nach Begrüßung und Vorstellung durch DRK-Mitarbeiter Hardy Hausmann erläuterte DRK-Kreisgeschäftsführer Lothar Terodde Einzelheiten. So beschäftigte sich das DRK erstmals im Sommer 2017 mit der Idee und hat einen Antrag an das Land Nordrhein-Westfalen gestellt, um eine örtliche mobile Nahversorgung aufleben zu lassen. „Im Sommer 2018 haben wir das Okay bekommen, das Fahrzeug anzuschaffen.“

Info Neue Standorte im Erkelenzer Land Alle Angebote für den Montag DRK-Geschäftsstelle, Zur Feuerwache 8 (9 bis 9.30 Uhr) Katzem, Bürgersaal (10 bis 10.45 Uhr) sowie Feuerwehrgerätehaus (11 bis 11.45 Uhr) Tenholt, Dorfplatz (12 bis 12.45 Uhr) Granterath, Mehrzweckhalle (14 bis 14.45 Uhr) Gerderhahn, Mehrzweckhalle (15 bis 15.45 Uhr) Matzerath, Dorfplatz (16 bis 16.45 Uhr) Alle Angebote für den Freitag DRK-Geschäftsstelle (9.30 bis 10.30 Uhr) Borschemich, Mehrzweckhalle (11 bis 11.45 Uhr) Venrath, Kirche (12 bis 12.45 Uhr) Keyenberg, Kirche (13 bis 13.45 Uhr) Holzweiler, Alte Schule (15 bis 17.30 Uhr) Kontakt Telefon 02431 8020

Mit Festlegung des Ortes und Anstellung von Alice Coenen folgten konkrete Schritte, und es war in Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Steffens, Vorsitzender der Initiative „Seilerdorf-Treff“, und Einwohnern Tempo in die Sache gekommen. „Es ist Neuland für uns, wir sind sehr zufrieden und tauschen uns lebhaft mit Herrn Steffens aus“, betonte Terodde. Der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen begrüßt das neue Projekt sehr. Der Ort Holzweiler schaue, wie er sich in Zukunft aufstellen könne, und gesellige Treffen sowie die Versorgung mit Lebensmitteln bedeuteten einfach wieder Gemeinschaftsgeist, sagte Jansen. Das Angebot des DRK passe in das Stadtentwicklungskonzept gut rein, da Erkelenz mit seinen 47 Ortschaften überwiegend ländlicher Raum sei. Die Initiative „Seilerdorf-Treff“ habe sich zudem gegründet, als vor rund eineinhalb Jahren überlegt wurde, was man für den Ort tun könne und zu dem Schluss kam, dass die Bevölkerung am besten weiß, was gewollt ist. „Wir hatten verschiedene Projektgruppen, unter anderem zu einem Dorfladen, gegründet“, blickte Karl-Heinz Steffens zurück. Die Hoffnung, diesen im Ort einzurichten, bestehe weiter. Derweil geben die fleißigen Mitglieder sonntags von 8 bis 10.30 Uhr Brötchen aus, veranstalten jeden zweiten Sonntag im Monat im Pfarrheim ein Café und bringen sich bei der Organisation des freitäglichen Marktes von 15 bis 17.30 Uhr mit ein. Die DRK-Ortsgruppe Holzweiler unter Leitung von Alexander Altmann betreibt in dieser Zeit in der Alten Schule ein Café. Das Angebot sei zusätzlich mit einem Metzger und ab Freitag, 17. Mai, mit einer Bäckerei komplett.