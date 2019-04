Neue Fenster für Kirche am Martin-Luther-Platz Erkelenz : Neue Schöpfungsfenster dank Spende

Michael Franke erläutert dem Jurymitglied Inge Svensson-Koss Details aus einem Stück eines Nebenfensters. Foto: Kurt Lehmkuhl

Erkelenz In einem besonderen Gottesdienst werden die neuen Schöpfungsfenster der evangelischen Kirche am Martin-Luther-Platz in Erkelenz am Sonntag, 2. Juni, 10 Uhr, eingeweiht und vorgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, wird am 2. Juni die Predigt halten. Nach dem Gottesdienst ist ein Empfang vorgesehen, bei dem das Presbyterium und der Künstler Michael Franke gerne auf alle Fragen rund um die drei neuen Fenster Rede und Antwort stehen.

Eine großzügige Spende eines Gönners aus Erkelenz, der seinen Namen nicht in der Öffentlichkeit genannt wissen will, hat es der evangelischen Kirchengemeinde in Erkelenz ermöglicht, sich einen lang gehegten Traum verwirklichen zu können: drei neue, künstlerisch gestaltete Fenster für ihre Kirche am Martin-Luther-Platz. Bald wird dieser Traum in Erfüllung gehen, wenn diese drei Fenster, ein Haupt- und zwei Nebenfenster, die die Schöpfungsgeschichte darstellen, im Juni endgültig eingebaut werden.

Bei einem Besuch in der Glasmalerei Oidtmann in Linnich konnten sich die Mitglieder des Bauausschusses im Presbyterium und der Jury des Planungswettbewerbs vom aktuellen Stand der Herstellung überzeugen und einen Blick auf das hohe, schlanke Hauptfenster werfen, das Heinrich Oidtmann zum ersten Mal in seiner vollen Größe aufgestellt hatte. Was sie sahen, machte die Besucher aus Erkelenz sprachlos. Die Vorgabe, nämlich die Darstellung der Schöpfungsgeschichte, war gelungen umgesetzt worden. So eindrucksvoll und ausdrucksstark hatten sie sich das Werk nach der Planung von Michael Franke nicht vorstellen können.

Der Weg von der Spende bis zum vollendeten Werk dauerte fast ein Jahr, beginnend mit einem Wettbewerb, bei dem fünf Künstler ihre Ideen darlegten, bis hin zur Ausführung des vom Presbyterium beschlossenen Plans durch die älteste Glasmalerei Deutschlands, die 1857 gegründete Glasmalerei Oidtmann in Linnich. Den Weg dorthin kennt Franke inzwischen auswendig. Der Künstler aus Erkelenz hat den Wettbewerb gewonnen und ist damit ebenso wie die Kirchengemeinde ein Wagnis eingegangen. Zum einen ist die Schaffung von Kirchenfenstern nicht das eigentliche Metier von Franke, der sich mit Skulpturen und Denkmälern im kirchlichen und öffentlichen Raum bundesweit einen Namen gemacht hat, zum anderen vertrauten die Auftraggeber quasi einem „Neuling“ in diesem Metier, statt auf bekannte Namen zu setzen.

Zwei- bis dreimal in jeder Woche fährt der Künstler aus Erkelenz seit August in die Werkstatt, um zu sehen, wie seine Vorstellungen durch Oidtmann und seine Mitarbeiter umgesetzt werden. Oidtmann selbst war es gewesen, der Franke aufgefordert hatte, sich an den Wettbewerb zu beteiligen. „Wir hatten bis dahin gelegentlich bei kleineren Projekten zusammengearbeitet“, meinte Franke, der sich daraufhin erst mit seiner Umsetzung der Schöpfungsgeschichte in einem Kirchenfenster beschäftigte. Schlussendlich überzeugte er mit seinem Entwurf, der Abstraktes und Gegenständlichen, Modernes und Traditionelles gleichermaßen umsetzt, der trotz aller oberflächlichen Eindeutigkeit sehr viel Freiraum für Interpretationen lässt und der in seiner Detailfülle viel Raum für Entdeckungen und kleine Episoden lässt, beginnend vom Urknall mit einem intergalaktischen Chaos bis hin zum Schöpfer und Bewahrer. „Der Schöpfungsbericht wird sichtbar dargestellt“, heißt es in der Begründung der Jury zum erfolgreichen Entwurf von Franke. Die Schöpfung passiere durch das Wort, was Franke durch die beiden Nebenfenster umsetzt. „Christus ist in der Schöpfung vorhanden“, so die Begründung, das Hauptfenster wirke wie eine selbstverständliche Weiterentwicklung der bestehenden Fenster der Kirche.“ Darauf habe er besonderen Wert gelegt, betont Franke. „Beim Entwerfen der Schöpfungsfenster habe ich versucht, den Duktus des Glasmalers E.O. Köpke zu erfassen. Seine Fenster bilden schließlich einen wichtigen Teil der innerkirchlichen Ausgestaltung, mit der die neuen Elemente harmonieren sollen.“

„Der Künstler hat immer das letzte Wort“, meint der renommierte Glasbaumeister Oidtmann, wobei er das Wissen und die Fähigkeit hat, fast Unmögliches bei der Gestaltung eines bleiverglasten Kirchenfensters doch noch möglich zu machen. Jede nur denkbare Technik kommt zum Einsatz. Das farbige Glas wird durch Ätzen zur unterschiedlich starken Lichtdurchlässigkeit veranlasst, erhält durch Sandstrahlen eigene Konturen, erhält durch eingebrannte Bemalung eine weitere Tiefe. Der fließende Übergang zwischen der Farbdichte und den einzelnen Farben stellt eine Herausforderung dar, die der Meister seines Fachs locker bewältigt. Was sich bei der technischen Anleitung so sachlich anhört: „Für die Ausführung ist mundgeblasenes Echt-Antikglas in Mischtechnik vorgesehen“, ist für Oidtmann kein Problem.